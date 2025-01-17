Daha önce 30 Aralık 2024 tarihinde Gevaş Abalı Kayak Merkezinin 1. Etap Teleski, Kayak Odası ve kafeteryasının 3 aylığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkılmış ve ardından ihale iptal edilmişti.

Bunun üzerine kış aylarında Van’ın önemli merkezlerinden biri olan Abalı Kayak Merkezi için yeniden ihale süreci başlatıldı. Kayak merkezinde bazı alanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek 3 aylığına kiraya verilecek.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Açık artırma ile 3 ay kiraya verilecek alanların 1. Etap Teleski, Kayak Odası ve kafeterya olduğu belirtilirken ihalenin 27 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 10:30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacağı kaydedildi.

MUHAMMEN BEDELİ

Söz konusu alanın kiraya verilmesi için düzenlenecek olan ihalede muhammen bedel 1 milyon 214 bin 300 TL, geçici teminat tutarı ise 36 bin 429 TL olarak açıklandı.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELER?

1-Kimlik Belgesi fotokopisi

2- Adres Beyanı (Yerleşim Yeri belgesi)

3- İmza Beyanı (Noter onaylı)

4- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına alınmış muhammen bedelin %3’e kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu

6- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

İhale ile ilgili diğer tüm detaylara https://www.ilan.gov.tr/ilan/1676793/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-van-gevas-abali-kayak-tesisleri-kiraya-verilecektir linki üzerinden ulaşılabilir.