Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025 yılı hava yolu raporuna göre Türkiye genelinde 247 milyon 163 bin 531 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde Van’da ise 1 milyon 164 bin 718 yolcuya hava yolu hizmeti verildi.

Ocak-Aralık 2025 dönemini kapsayan 12 aylık verilerde Türkiye havalimanlarında 2 milyon 500 bin 399 uçak trafiği yaşanırken, taşınan toplam yük miktarı ise 5 milyon 149 bin 714 ton oldu.

1 Mayıs 2025 tarihinde pist çalışmaları kapsamında kısmi kapanma sürecine giren Van Ferit Melen Havalimanı, 5 Eylül 2025 tarihinden itibaren de pist çalışmaları nedeniyle tamamen kapatıldı. 5 Aralık 2025’te yeniden açılması planlanan havalimanı, planlanan tarihten önce hizmete girerek 17 Kasım’da uçuşlara yeniden başladı.

Bu kısmi kapanma süreciyle birlikte havayolunu kullanan yolcular Van yerine Muş ve Ağrı’ya yöneldi. Bu nedenle yıl içinde Van bir önceki yıla oranla hava yolu yolcu sayısında önemli bir gerileme yaşadı. Van’a hava yolu ile iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısında yaklaşık 460 bin kişilik bir azalma oldu. Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2024 yılı Ocak–Aralık döneminde 1 milyon 623 bin 142 yolcuya hizmet verilirken, 2025 yılının aynı döneminde bu sayı 1 milyon 164 bin 718 olarak kaydedildi. Buna göre Van Ferit Melen Havalimanı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 28,2 oranında yolcu kaybı yaşadı.

Bir önceki yıla göre 458 bin 424 yolcu kaybı yaşanan Van Ferit Melen Havalimanı’nda, 2025 yılı boyunca gerçekleşen toplam uçak trafiği 12 bin 636 olarak kaydedildi. Toplam yük miktarı ise 11 bin 410 ton oldu.