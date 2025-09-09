Van Valisi Ozan Balcı, Ferit Melen Havalimanı'nda devam eden pist onarım ve yenileme çalışmalarını inceleyerek, açıklamalarda bulundu.

Çalışmalar kapsamında pistin bozuk kısımları kaldırılırken, asfaltlama işlemleri hızlı bir şekilde ilerliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali Balcı, pistin etrafındaki altyapı düzenlemelerinin de yapıldığını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların en kısa sürede başlamasının hedeflendiğini dile getiren Vali Balcı, “Bir taraftan pistteki bozuk olan kısımlar kaldırılırken, bir taraftan da asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pistin etrafındaki altyapıyla beraber pistteki bu düzenlemeler de bittiğinde uçuşlarımız en kısa zamanda yeniden başlayacak. Ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Pist onarım çalışmaları kapsamında 1 Mayıs 2025 tarihinde kısmi kapanmaya giren Ferit Melen Havalimanı, 5 Eylül 2025 tarihinde tamamen uçuşa kapatıldı ve çalışmaların yaklaşık 3 ay kadar sürmesi bekleniyor.