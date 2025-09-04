Van’ın sembol yapılarından Hz. Ömer Camii’nin yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. 2011 depreminde hasar gören cami yıkılarak yerine yenisinin yapılması için çalışmalara başlanmıştı. Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, protokol üyeleri ve ilgili kurum amirleri inşaat alanını ziyaret etti.

İnşaat alanına yaptığı ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Vali Balcı, “Bu cami tamamen yerel imkanlar ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılıyor. Vanlı hemşerilerimizle el birliğiyle bu güzel eseri ortaya koyuyoruz. Müftülüğümüz bünyesinde kurulan dernek üzerinden yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız da desteklerini sürdürebilirler.

Güzel bir mimari projeyle, sağlam teknik altyapısıyla, estetik yapısıyla şehrimize yakışan bir cami olacak inşallah. Emeği geçen tüm mimar, mühendis ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Allah bu hayırlı hizmeti kabul etsin. Van’ımıza, ülkemize, milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Hz. Ömer Cami alanını, Van Valisi Ozan Balcı, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri birlikte inceledi. Cami Mayıs ayı itibariyle ibadete kapatılmıştı.