Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Hac ibadetini yerine getiren Ürdün vatandaşları arasında ölenlerin sayısı 14 ‘e, kayıp hacıların sayısı ise 17'ye ulaştı.

Operasyonlar ve Konsolosluk İşleri Müdürlüğü Direktörü Büyükelçi Dr. Sufyan Al-Qudah, Bakanlığın Operasyonlar ve Konsolosluk İşleri Müdürlüğü ve Cidde'deki Krallık Başkonsolosluğu aracılığıyla, hacıların defnedilmesi ve ailelerinin cenazelerinin mümkün olan en kısa sürede Krallığa nakledilmesini istediği, kişilerin nakil prosedürlerini yetkili Suudi makamlarıyla takip ediyor. Ayrıca kayıp 17 hacı adayını arama çalışmaları da devam ediyor” denildi.

Mekke'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor.