Türkiye Masterler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen ‘Cumhuriyet Kupası Masterler Turnuvası'na Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı kentlerinden 16 takım katıldı. Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda rakiplerini bir bir yenen Van Urartu Masterler takımı finale kaldı. Finalde Karaman'ı 2-0 mağlup eden Van Urartu Masterler takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. Ayrıca turnuvada Van Urartu Masterler takımının kalecisi Ömer Koç ‘En iyi kaleci' seçilirken takım arkadaşı Ramazan Bildirici ise turnuvanın gol kralı oldu.

Alınan başarıyla ilgili konuşan Van Urartu Masterler kurucularından Nihat Eker ve Yavuz Sağdinç, aldıkları kupayı Van'a armağan ettiklerini belirterek, “Her yıl geleneksel olarak katıldığımız turnuvada ilimiz en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu yılda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek, şampiyonluk kupasını Van'a kazandırdık. Şampiyonluk kupamızı tüm şehrimize armağan ediyor, kupanın alınmasında ter döken tüm futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.