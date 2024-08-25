UNRWA’dan paylaşılan raporda, “İşgal altındaki Filistin toprakları için İnsani Yardım Koordinatörü (HC), Ağustos ayında şu ana kadar İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) ortalama iki günde bir olmak üzere 12 tahliye emri yayınladığını ve 250 bin kadar insanı bir kez daha taşınmaya zorladığını vurgulayan bir açıklama yaptı” denildi.

UNRWA, nüfusu 2 milyonu aşan Gazze’deki sivillerin 7 Ekim sonrası 1.9 milyonunun yerinden edildiğini belirtti. Raporda, “BM'ye göre, Gazze Şeridi'nde 1,9 milyona yakın insan (ya da her 10 kişiden 9’u) ülke içinde yerinden edilmiş durumda; bunların arasında defalarca yerinden edilenler de var (bazıları 10 defaya kadar)” ifadeleri kullanıldı.