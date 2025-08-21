Van’da Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı düzenlenecek. 22 – 24 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki çalıştay için son hazırlıklar yapılıyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan önemli çalıştayda; üniversite hastanelerinin geleceği, sağlık hizmetlerinde kalite, iş birliği ve gelişim konuları masaya yatırılacak.
Enine boyuna önemli konuların konuşulacağı çalıştay üniversite hastanelerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.
Söz konusu Çalıştay Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Çalıştayın açılışı 23 Ağustos 2025 günü saat 09.00’da olacak.
Kaynak: Wanhaber: Necat Tayfun