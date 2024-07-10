Van Spor’da görev aldığı zaman diliminde başarılı bir grafik çizen teknik sorumlu Ümit Bozkurt, Van Spor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından mesaj yayımladı.

Teşekkür ederek Van Spor’a veda eden teknik sorumlu Ümit Bozkurt; “2022 – 2023 sezonunun 9. haftasında küme düşme endişesinin de yaşandığı umutsuz bir ortamda; bize layık görülen Van Spor Teknik Heyet görevine başladık ve sezon sonunda 2.13 puan ortalaması ile 5. sırada, ertesi yılın 18. haftasına tekrar aldığımız takımımızı bu sefer 5. sıradan 2.58 puan ortalaması ile son hafta dahil şampiyonluk yarışı içerisinde 2. sırada tamamlamayı başardık” dedi.

“ŞAMPİYONLUĞA HAZIR BİR ORTAM…”

Bozkurt, açıklamasının devamında; “Netice itibariyle sezon ortalarında görevi almamıza rağmen 2 yıllık mücadelede; Van Spor’un başarısının bölge insanı ve Van şehrine sağlayacağı faydanın bilinciyle ve bu motivasyon ile şampiyonluk yolculuğu başlatmış ve gelinen noktada şampiyonluğa hazır bir ortam ile emaneti teslim etmenin haklı gururu ile Van’dan ayrılmış bulunmaktayız” diye kaydetti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Teknik sorumlu Bozkurt, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Bu süreçte tüm baskılara rağmen bize inanan ve görevi layık gören, Sn. Feyat Kıyak beyefendi ve yönetimine, ekip arkadaşlarım olan; Sportif direktörler Alif Kurt ve Osman Yıldırgan’a, Kulüp Müdürü Batuhan Özaltun’a, yaşanan birçok sıkıntıya rağmen takımları için asla pes etmeyen değerli ve yiğit futbolcu kardeşlerime, İdris Usta’dan Masör Ramazan’a, Çaycı Apo’dan Malzemeci İbo’ya, Ali Kaptan’a ve tüm değerli çalışanlara, görev süresince Van Spor’un başarısı için birlikte işbirliğinde bulunduğumuz basın mensuplarına, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan varlıkları en büyük destekçimiz olan başta Gölkentliler ve Karakobralar olmak üzere tüm Van Spor severlere Teknik Heyetim adına teşekkür eder, yeni seçilen başkan Sn. Erol Temel, Asbaşkan Gökhan Hanoğlu ve yönetimine şampiyonluk yolunda başarılar dilerim.”