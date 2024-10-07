Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 24 Ekim’de oynanacak olan Olympique Lyon maçında Türk taraftarların stadyuma alınmayacağını açıkladı; Lyon Valiliği’nin bu kararı, güvenlik gerekçeleriyle kesinleşti. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu durumun ardından kulüp yönetiminin UEFA nezdinde itiraz girişiminde bulunduğunu öğrendi, ancak beklenen sonuç alınamadı.

Güvenlik Endişeleri Üzerine Alınan Karar

Fransa’daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından “çok yüksek riskli” olarak sınıflandırılan bu karşılaşma için alınan karar, daha önce yaşanan olaylar göz önünde bulundurularak verildi; Lyon Valiliği, 2017’de yaşanan ciddi olayların tekrarlanmaması için bu önlemi almak zorunda kaldı. Beşiktaş, taraftarların stadyumda yer alabilmesi için çeşitli girişimlerde bulunsa da, bu çabalar sonuç vermedi.

Seyahat Programı Yapılmaması Tavsiyesi

Beşiktaş, Lyon maçına gitmek isteyen taraftarlarını bu durum hakkında bilgilendirerek, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için seyahat programı yapılmaması gerektiğini vurguladı; bu durum, taraftarlar arasında hayal kırıklığı yarattı ve siyah-beyazlıların uluslararası arenadaki mücadelelerinde bir engel daha oluşturdu.