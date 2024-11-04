Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)

23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)