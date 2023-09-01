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Modern ve yaşanılabilir kent anlayışını merkeze alan Tuşba Belediyesi, Tuşba’nın ve Tuşbalıların konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi amacıyla bir kaç mahallede aynı anda sıcak asfalt serimi ve yama çalışması startını verdi. Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Salih Akman, merkez mahallelerde imarı hazır ve altyapısı tamamlanan tüm yolları asfaltlamayı planladıklarını söyledi.

“Tuşba’da tahrip olan yol kalmayacak”

Aynı zamanda ayrı bir ekibin de yapılan bazı altyapı çalışmalarından dolayı tahrip olan yolları onardığını dile getiren Başkan Akman, çalışmaları tamamladıklarında Tuşba’da tahrip olan yol kalmayacağını söyledi.

Asfalt serimi ve yama çalışmalarına 2 finişer, 50 personel ve 27 iş makinesiyle bugün itibarıyla başladıklarını kaydeden Başkan Akman, ihalesini gerçekleştirdikleri 30 bin ton sıcak asfalt ile 25 kilometre sıcak asfalt serimi yapılmış yol ağını Tuşbalılara kazandıracaklarını belirtti.

“Son yılların en büyük asfalt serimini gerçekleştiriyoruz”

Tuşba’da son yılların en büyük asfalt serim çalışmalarından birini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Akman, “Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Tuşba’da adeta bir asfalt seferberliği gerçekleştiriyor.

Bu meyanda yapılan çalışmalarımızda gecesini gündüzüne katan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belirlenen program bünyesinde, Tuşba’nın merkez mahallelerinde sıcak asfalt serimi ve yama çalışmamıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. İHA