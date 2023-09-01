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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yılları için zam oranı netleşti, hem gelirleri artacak hem de sosyal haklarında büyük iyileşme sağlanacak. Hakem Kurulu kararına göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Öte yandan Hakem Heyeti’nin, hükümetin teklifini değiştirmeden kabul etmesi ise tepki çekti. İtiraz yolunun kapalı olduğu karara Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan tepki geldi. Refah payı alamadıklarını vurgulayan Yalçın, "Hakemlik yerine noterlik yapıyorlar" diyerek zam oranına tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesaplamalarına göre Ocak 2024'te enflasyon tahminleri dikkate alındığında kamu personeline yüzde 43'e ulaşan bir artış yapılırken, 2024'ün ikinci 6 aylık zammıyla kümülatif artış yüzde 57'ye ulaşacak.

Buna göre temmuz ayında aile yardımı dâhil 22 bin liraya çıkan en düşük memur maaşı Ocak 2024'te enflasyon tahminine göre 31 bin 484 lira olacak. Bekâr en düşük memur maaşı da 20 bin 377 liradan 29 bin 139 liraya çıkacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dün sonuçlandı. Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi.

ENFLASYON FARKI YANSITILACAK

Enflasyon farkının mevcut haliyle 6 aylık dönemler halinde verilmesi kararlaştırıldı. Refah payı talebi ise kabul edilmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te 15+10, 2025'te 6+5 teklifine ilişkin, 2024 Ocak ayında enflasyon tahminleri dikkate alındığında kamu personeline yüzde 43'ü bulan bir artış öngörüldüğünü, yılın ikinci 6 aylık dönem zammıyla kümülatif artışın yüzde 57'yi bulduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, Hakem Kurulu'nun açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, sosyal devlet anlayışıyla çalışanları enflasyon karşısında korumaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, "Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Memur ve emeklilerinin iki yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme kapsamında kamu görevlileri adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar konusunda önemli kazanımlara imza atıldığını söyledi.

Memur zammı aynı zamanda 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak. 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı ödenecek.

Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zamma 8 bin 76 lira seyyanen zam verilmişti.

Enflasyon farkında 8 bin 76 lira tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55'lik artışın da sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz-Aralık döneminde yüzde 6'yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tahmini ise bu artışın yüzde 43 olacağı yönünde.

Bakanlık hesaplamasına göre Temmuz ayında yüzde 43 artışla aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 31 bin 484 lira olacak, bekâr en düşük memur maaşı da 20 bin 377 liradan 29 bin 139 liraya çıkacak.

ENFLASYON YÜZDE 62 OLURSA

Merkez Bankası tahminine göre enflasyonun bu yılın sonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olması tahmin ediliyor. Buna göre memur için yıl sonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı oluşacak.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 62 gerçekleşirse de enflasyon farkı yüzde 27.59'a yükselecek. Buna göre, ocak ayında memura önce enflasyon farkı ardından da dün Hakem Kurulu'nun açıkladığı zam oranı uygulanacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre yıl sonunda enflasyon yüzde 62 olursa ocak ayında memur maaşları yüzde 46.73 yükselecek.

Uzman memurun maaşı 32 bin 801 lira, 26 bin 654 lira alan 4/1 öğretmenin maaşı 38 bin 115 lira, uzman öğretmenin 29 bin 538 lira olan maaşı da 42 bin 239 liraya çıkacak. Polis memurunun 29 bin 525 lira olan maaşı 42 bin 220 lira, 48 bin 124 lira alan profesörün maaşı 68 bin 817 lira olacak.

UZMAN ÖĞRETMENİN MAAŞI 40 BİNİ GEÇECEK

Ocak ayında yüzde 43 tahmini zamla birlikte üniversite mezunu (4/1) şube müdürünün 32 bin 451 lira olan maaşı 46 bin lirayı geçecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI 13.281 TL

Temmuz zammıyla 9 bin 288 lira olan en düşük memur emekli aylığı 13 bin 281 lira olacak. Emekli müsteşar 48 bin 292 lira, profesör 34 bin 530 lira, genel müdür 42 bin 741 lira, lisans mezunu 1/4 şube müdürü 16 bin 772 lira, emekli öğretmen 19 bin 891 lira, kaymakam 28 bin 160 lira, baş komiser 19 bin 891 lira alacak.

SOSYAL HAKLAR DA İYİLEŞTİ

Toplu sözleşme kapsamında 11 hizmet kolunun tamamında 341 maddede anlaşma sağlandı. Toplu Konut İdaresi konutlarında memurlara, lojmanlarda engelli kamu çalışanlarına öncelik verilecek, birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge gelecek, disiplin affı çalışması yapılacak, Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi yer alacak, görevde yükselme sınavları düzenli aralıkla yapılacak, yıllık izinler dışında hac izni verilecek.

Toplu sözleşme ikramiyeleri aylık ödenecek. Tüm kamu görevlilerine işe geliş ve gidişleri ücretsiz olacak. Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilecek. Teknik hizmetler personeline ilave ek ödeme yapılacak. Mühendislerin mali hakları artırılacak.

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