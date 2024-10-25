Galatasaray'ın Zaferi

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek hem seyircilere hem de puan tablosuna anlamlı bir katkı sağladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Önemli Puanlar

Bu haftanın dikkat çekici başka bir karşılaşmasında, Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İngiliz devlerinden Manchester United ile mücadele etti. Maçın başında 1-0 geriye düşmesine rağmen, En Nesyri'nin harika bir golüyle 1 puanı kurtardı. Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Lyon'u 1-0 yenerek, zorlu Fransa deplasmanında önemli bir galibiyet elde etti.

Başakşehir'in Kötü Şansı ve Ülke Puanındaki Sonuç

Ancak, bu başarıların yanı sıra, Başakşehir Konferans Ligi'nde Celje'ye karşı 5-1 gibi ağır bir yenilgi aldı ve bu durum, Türk futbolunun genel performansını olumsuz etkiledi. Tüm bu maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 38.300 puanla 10. sırada yer aldı, bu da futbolseverler için endişe verici bir tablo oluşturdu.