Türkiye’nin Deprem Gerçeği: Kırklareli En Güvenli Şehir Olarak Öne Çıkıyor

Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem riski taşıyan illeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul gibi büyük şehirlerin tehlikeli birinci kuşakta yer alırken, Kırklareli'nin sakin yapısı ile güvenli bir alternatif sunduğunu vurguladı. Depremlerin her an meydana gelebileceği uyarısını yapan uzman, hazırlıklı olmanın ve bilinçli bir şekilde tedbirler almanın önemine dikkat çekti.

Endonezya’dan Gelen Fay Hattı Türkiye’ye Ulaşıyor; Depremler İçin Yeni Tehlike

Moriwaki, Endonezya'dan gelen aktif fay hattının Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye'ye kadar uzandığını ve bu durumun Türkiye'nin deprem riskini artıran bir faktör olduğunu söyledi. Japonya'nın deprem konusunda dünya çapında bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Moriwaki, Türkiye'nin coğrafyasındaki bu fay hatlarının zaman içinde yer değiştirdiğini ve şehirlerin de bu duruma göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kırklareli’nin avantajı ise bu büyük ve karmaşık fay hattından uzak olması, bunun da şehri diğer bölgelere göre çok daha güvenli hale getirdiği anlamına geliyor.

Japonya Modeli Türkiye’ye Öneriliyor

Moriwaki, deprem hazırlığının sadece teori ile sınırlı kalmaması gerektiğini, pratik tatbikatların da hayat kurtarıcı olduğunu belirtti. Japonya'da her ay düzenli olarak yapılan tatbikatların, Türkiye’de okul düzeyinde senede bir kez yapılan tatbikatlara göre çok daha etkili olduğunu vurguladı. Özellikle okullarda, belediyelerde ve şirketlerde deprem eğitiminin daha sık yapılması gerektiğini belirten uzman, bu tatbikatların deprem anında hayatta kalma oranını ciddi şekilde artırabileceğini söyledi. Bu anlamda, Türkiye’nin deprem bilinci ve hazırlık konusunda Japonya’dan alacağı önemli dersler olduğu ortada.