Türkiye’nin BRICS Üyeliği Dünya Gündeminde

Bu gelişme dünya genelinde geniş yankı uyandırıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin BRICS üyeliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye’nin NATO üyesi olmasının BRICS üyeliği için engel teşkil etmediğini belirtti. Lavrov, Türkiye’nin bu adımının ciddi niyetler taşıdığını vurguladı ve NATO ile BRICS üyeliği arasında bir çelişki olmadığını ifade etti.

ABD’nin Tepkisi ve Avrupa’nın Görüşü

ABD'nin, Türkiye’nin BRICS üyeliğine dair yorumları, Beyaz Saray’dan geldi ve ülkelerin kendi uluslararası ilişkilerini belirleme hakkına sahip olduklarını belirtti. Avrupa Komisyonu’nun ise Türkiye'nin AB üyeliği ile BRICS üyeliği arasında bir uyumsuzluk olduğunu ve AB adaylarının ortak dış politika ilkelerine uyması gerektiğini vurgulayan açıklamaları dikkat çekti.

BRICS’in Tarihi ve Ekonomik Gücü

BRICS, başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i içeren bir ekonomik ortaklık olarak ortaya çıkmıştı ve 2009 yılında resmi olarak kuruldu. Güney Afrika’nın katılımıyla BRICS adını alan bu birlik, şu anda dünya ekonomisinde büyük bir paya sahip olup, 29,5 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Yeni Üyeler ve Ekonomik Veriler

BRICS, 1 Ocak 2024 itibarıyla Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de bünyesine kattı ve bu genişleme ile toplam nüfusu yaklaşık 3,5 milyara ulaştı. Çin, 18,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü ile lider konumda olup, diğer ülkeler de büyük ekonomik potansiyel taşımaktadır.