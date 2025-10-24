Sağlık Bakanlığı tarafından tanıdan tedaviye uzanan süreç tek bir çatı altında toplanarak hem vatandaşlar hem de sağlık sistemi için güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapı kuruldu. Resmi Gazete’de 24 Ekim’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ile bugüne kadar ayrı mevzuatlar çerçevesinde yürütülen tıbbi laboratuvarlar, genetik hastalıklar tanı merkezleri, tedavi laboratuvarları ve Ar-Ge laboratuvarları artık aynı sistemin parçaları haline getirildi.

Bu adım tüm laboratuvar hizmetlerinde kalite, hız, veri güvenliği ve hizmet eşitliğini sağlayacak. Artık laboratuvar tıbbı sadece tanı koyan bir alan değil, tedaviye yön veren, inovasyonu besleyen ve insanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir sistem olacak.

Vatandaşlar için ise düzenleme günlük yaşamda somut kazanımlar getirdi. Hangi şehirde olursa olsun herkes aynı standartta, aynı doğrulukta ve aynı hızda laboratuvar sonucuna ulaşabilecek. Bu durum tanının hızlanması, tedaviye daha erken başlanması ve sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması anlamına geliyor.

Yeni dönemde kurulacak bölge laboratuvarları, ileri düzey testlerin yerinde yapılmasını sağlayarak, vatandaşların başka illere sevk edilmeden sonuç almasını mümkün kılıyor. Böylece hem zaman kaybı önlenecek hem de kamu kaynakları daha etkin kullanılmış olacak.

Yönetmeliğe göre tüm laboratuvarlarda dış kalite kontrol programlarına katılım zorunlu hale getirilerek, test güvenilirliği uluslararası ölçütlerle izlenebilir hale getirildi. Stok, cihaz ve test yönetimi dijital ortama taşınarak süreçler şeffaf ve hatasız yürütülmüş olacak.

Yeni düzenleme ile ayrıca halk sağlığını, hasta güvenliğini veya test doğruluğunu tehlikeye atan durumlarda uyarı dönemi olmaksızın doğrudan müdahale edilmesi de hükme bağlandı.