Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

Branş    Sporcu / Takım    Madalya
Golbol    Golbol Kadın Milli Takımı    Altın
Para okçuluk    Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)    Altın
Para yüzme    Umut Ünlü (50 metre serbest S3)    Altın
Para yüzme    Umut Ünlü (200 metre serbest S3)    Altın
Para tekvando    Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)    Altın
Para judo    İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)    Altın
Para okçuluk    Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)    Gümüş
Para atletizm    Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)    Gümüş
Para atletizm    Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)    Gümüş
Para halter    Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)    Gümüş
Para halter    Besra Duman (Kadınlar 55 kilo)    Gümüş
Para masa tenisi    Kübra Korkut (Kadınlar S7)    Gümüş
Para tekvando    Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)    Gümüş
Para tekvando    Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)    Gümüş
Para tekvando    Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)    Gümüş
Para atıcılık    Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)    Gümüş
Para atletizm    Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)    Bronz
Para judo    Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)    Bronz
Para judo    Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)    Bronz
Para judo    Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)    Bronz
Para halter    Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)    Bronz
Para halter    Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo)    Bronz
Para yüzme    Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)    Bronz
Para masa tenisi    Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5)    Bronz
Para masa tenisi    Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)    Bronz
Para masa tenisi    Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11)    Bronz
Para tekvando    Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)    Bronz
Tekerlekli sandalye eskrim    Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)    Bronz
 

Kaynak: AA