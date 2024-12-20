Ziraat Türkiye Kupası’nda grup müsabakalarının kura çekimi bugün saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine tur atlayan 19 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir katıldı. 3 torbadan toplam 24 takımın yer aldığı kura çekiminde 6’şar takımlı 4 grup oluştu. Öte yandan takımlar, her torbadan 1 takımla olmak üzere 3 maç oynayacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor

B GRUBU: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor FK

C GRUBU: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor

D GRUBU: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

Gruplarda ilk maçlar 7-8-9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE’NİN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’na katılıp katılmayacağını belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekip, kura çekimi organizasyonuna temsilci göndermezken; çekilen kuranın ardından B grubunda yer aldı.

Öte yandan TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe’den henüz yönetim kurulu kararı gelmediğini ve kura çekiminin rutin şekilde yapıldığını aktardı.