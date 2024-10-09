Maçın Detayları Heyecanla Bekleniyor

Maçın başlayacağı an, futbolseverlerin kalplerinde adeta bir heyecan dalgası oluşturuyor.Karşılaşmanın saati ve yayın kanalları da netlik kazandı; Türkiye’nin Karadağ ile yapacağı maç saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile EXXEN platformlarından canlı olarak izlenebilecek. Bu bilgiler, futbolseverlerin mücadelenin heyecanını yakından takip etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Hakemler Kimler Olacak?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi’nin yardımcıları Alessio Berti ve Luigi Rossi iken, dördüncü hakemlik görevini ise Matteo Marchetti üstlenecek. Bu maç, futbolun nabzını tutanlar için unutulmaz bir an yaşatacak gibi görünüyor.