Düzensiz Göç ve Kaçakçılığa Karşı Mücadele

Sınır hattında, "Hudut Kartalları" ile jandarma ve polis ekipleri, modern teknolojiler kullanarak etkin bir denetim sağlıyor. Termal kameralar ve insansız hava araçları, güvenlik güçlerinin olaylara hızlı müdahale etmesine olanak tanıyor.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Güvenlik Artırıldı

Sınırda yapılan denetimlerin yanı sıra, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İranlı turistlerin güvenliği de sağlanıyor. Güvenlik ekipleri, hem Türkiye’ye giriş yapan hem de çıkış yapan turistler için titiz kontroller gerçekleştiriyor.

Modüler Duvar Çalışmaları İlerliyor

295 kilometrelik sınır hattında modüler duvar yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Şu ana kadar 180 kilometre beton duvar inşa edilerek, üstüne jiletli teller çekildi ve enerji nakil hattı döşenerek güvenlik artırıldı.

Düzensiz Göçle Mücadelede Kararlılık

Sınırda yapılan çalışmalarda, 25 keşif gözetleme aracı kullanılarak düzensiz göçle mücadele sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, bu yoğun önlemlerle hem ülke içindeki huzuru sağlamak hem de yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için kararlılıkla çalışıyor.