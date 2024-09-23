Van ve Çevre İllerdeki Araç Sayıları Belli Oldu

Bu rakam, bölgedeki araç yoğunluğunu ve halkın ulaşım ihtiyacını net bir şekilde gözler önüne seriyor Aynı veriler doğrultusunda Hakkari’de 10 bin 430, Muş’ta 39 bin 290 ve Bitlis’te ise 26 bin 924 araç trafiğe kayıtlı bulunuyor. Bu veriler, Van’ın araç sayısının çevre illere göre ne denli yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye Genelindeki Taşıt Kayıtları

Ağustos ayında Türkiye genelinde toplam 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu veriler, motosikletlerin %54,7 oranında ön plana çıktığını ve otomobillerin %31,3’lük bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Düşüş Trendindeki Taşıt Kaydı

Ancak, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre %23,6’lık önemli bir düşüş gözlemlendi. Bu durum, özellikle otomobil ve kamyonet gibi taşıt gruplarında belirgin azalmalarla dikkat çekiyor.

Otomobil Tercihleri ve Gelecek Veriler

Otomobillerin %64,1'inin benzinli olması dikkat çekiyor; ayrıca TÜİK’in bir sonraki verileri 22 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte, araç sayısındaki değişim ve tercih edilen markalarla ilgili daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.