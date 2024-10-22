Türk Takımları da Yayınlarda Yer Alacak

Bu heyecan dolu karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Üç gün boyunca sürecek bu etkinlik, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.TRT, UEFA'nın düzenlediği organizasyonların yayın haklarına sahip olarak, Türk takımlarının mücadele ettiği maçlarla birlikte birçok uluslararası karşılaşmayı da izleyicilerine sunacak. Özellikle Türk takımları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarında ücretsiz olarak yayınlanacak maçlarla futbolseverlerin karşısına çıkarken, diğer yabancı takımların maçları tabii platformunda izlenebilecek.

Canlı Yayın Programı ve Maç Takvimi

22 Ekim Salı günü başlayacak olan yayın programında, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden birçok önemli karşılaşma yer alıyor. İlk gün Monaco ile Kızılyıldız arasında oynanacak maçın yanı sıra, Real Madrid, PSG ve Arsenal gibi dev takımların da mücadeleleri TRT ekranlarında olacak. 23 Ekim Çarşamba günü ise Galatasaray, Elfsborg ile karşılaşacak. Son gün olan 24 Ekim’de ise Fenerbahçe, Manchester United ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.