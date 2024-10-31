Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 11. haftanın en önemli mücadelesinde ise 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, haftayı bay geçecek.
Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)