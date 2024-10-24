Ligde 10. hafta aynı zamanda derbiye de sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

Kaynak: AA