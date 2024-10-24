Ligde 10. hafta aynı zamanda derbiye de sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)