Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 1461 Trabzon FK ile Van Spor FK arasında 22 Mayıs'ta oynanacak olan Play-Off müsabakası öncesi flaş bir karara imza attı, İl Spor Güvenlik Kurulu Van Sporlu taraftarların stada ve kente girişini yasakladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 1461 Trabzon FK, Van Sporlu taraftarlara ayrılan tribünlerin de kendi taraftarlarının kullanabileceğini duyurdu.

Van Spor FK maçını stadı doldurabilmek için ücretsiz yapan 1461 Trabzon FK, sosyal medya hesabı üzerinden, "1461 Trabzon FK'mız, 22 Mayıs Çarşamba günü Play-Off Yarı Final ilk maçında, Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda, Saat: 15:30'da Vanspor FK ile karşılaşacak. Bu karşılaşma için herhangi bir bilet fiyatı belirlenmemiş olup, tüm taraftarlarımız maça misafirimiz olarak davetlidir... AYRICA; İl Spor Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, karşılaşmaya Vanspor FK taraftarı alınmayacaktır. Misafir tribünü de 1461 Trabzon FK taraftarımıza açık olacaktır..." paylaşımında bulundu.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu karara Vanlılar tepki gösterdi.