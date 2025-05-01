Söz konusu müzayede 2 gün (14-15 Mayıs) sürecek ve 357 adet konut, iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Konutlar yüzde 25 peşin, 72 ay vade, iş yerleri ise yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satılacak.

Müzayede 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Halkalı) ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak. İnternetten katılım imkanı da mevcut.

VAN’DAKİ KONUT İÇİN MÜZAYEDE NE ZAMAN YAPILACAK?

Müzayedeler 14-15 Mayıs tarihinde Van, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak ve Burdur illerindeki konut ve işyeri için yapılacak.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN KONUT

TOKİ tarafından Van’ın Erciş ilçesinde satışa çıkarılacak olan konut, Tekevler mahallesinde bulunuyor. Zemin kat 2+1 brüt alanı 86.12 metrekare net alanı ise 68.97 metrekare olan söz konusu konut için yüzde 25 peşin ve 72 ay vade uygulanacak.

Müzayede, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden teklif verilebilecek.