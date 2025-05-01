Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemine göre 2025 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye genelinde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 65 milyar 323 milyon dolara, ithalat ise yüzde 4,5 artarak 87 milyar 811 milyon dolara ulaştı.

Van’da aynı dönemde ihracat 8 milyon 269 bin dolar olarak gerçekleşti; bu, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 6 milyon 211 bin dolar olan ihracata kıyasla yaklaşık yüzde 33,1’lik bir artışı ifade ediyor.

İthalat ise 2025’te 19 milyon 285 bin dolar olarak kaydedildi; 2024’ün aynı döneminde 6 milyon 707 bin dolar olan ithalata göre yaklaşık yüzde 187,5’lik bir artış gösterdi.

Van’ın dış ticaret açığı, 2025 yılı ilk çeyreğinde 11 milyon 16 bin dolar (19.285.000 - 8.269.000) olarak hesaplandı. 2024’ün aynı döneminde dış ticaret açığı 496 bin dolardı.

Van’ın dış ticaret hacmi, 2025’te 27 milyon 554 bin dolara ulaşarak 2024’e kıyasla yaklaşık yüzde 113,3 artış gösterdi. Ancak raporda, bu büyümenin ağırlıklı olarak ithalat kaynaklı olduğu görülüyor. Bu durum ise, Van ekonomisinin dışa bağımlılığının arttığına işaret ediyor.