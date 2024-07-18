Yeni Atama: Abdullah Köklü Tokat Valisi Oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tokat Valiliği görevine Abdullah Köklü atandı. Peki, Abdullah Köklü kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

Doğum ve Eğitim Hayatı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde doğan Abdullah Köklü, aslen Ankara-Nallıhanlıdır. İlköğrenimini Balıkesir ve Kocaeli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kariyerinin İlk Yılları

Meslek hayatına Kocaeli Kaymakam Adayı olarak başlayan Köklü, vilayet stajını Kocaeli Valiliğinde, teftiş stajını Rize'de ve kaymakam refikliği stajını Sakarya-Akyazı'da tamamladı. Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

Yurtdışı Eğitimi ve Başarıları

2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere-Leicester Üniversitesi'ne gönderilen Köklü, burada bir yıl süreyle eğitim alarak bilgisini ve yabancı dilini geliştirdi. Yurda döndükten sonra Ankara'da kamu diplomasisi ve 93. Dönem Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla bitirdi.

Kaymakamlık Görevleri

Abdullah Köklü, 2009-2011 yılları arasında Afyonkarahisar-Hocalar Kaymakamlığı, 2011-2013 yılları arasında Artvin-Şavşat Kaymakamlığı ve 2013-2016 yılları arasında Bingöl-Genç Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Dış İlişkiler ve İdari Görevler

2016 yılı Aralık ayında İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak atandı ve geçici görevle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Köydes ve Özel İdareler biriminde çalıştı. 2017-2022 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Bakırköy Kaymakamlığı ve Aile Hayatı

12 Ağustos 2022 tarihinde Bakırköy Kaymakamlığı görevine atanan Abdullah Köklü, öğretmen Yasemin Hanım ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün Başarılarla Dolu Kariyeri ve Hayatı!