Kaçırılmayacak Fırsat: Tarihleri Kaçırmayın!

Kampanya kapsamında, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak biletler, 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak, böylece vatandaşlar uygun fiyatlarla seyahat etme şansına sahip olacak.

Uygun Fiyatlarla Seyahat İmkanları

Van'da bilet fiyatları, 2100 TL’den başlayarak 1600 TL’ye kadar düşerken, kampanya dahilindeki tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly sınıfında fiyatlar 849 TL olarak belirlendi.

Hedeflere Göre Farklı Ücretler

Kampanya çerçevesinde İzmir, Kayseri, Antalya gibi popüler hatlarda ExtraFly paketi 1.229 TL, PrimeFly paketi ise 1.299 TL olarak belirlenirken, diğer yurt içi uçuşlar için ExtraFly 1.179 TL, PrimeFly 1.239 TL olarak sunuluyor.

Koltuk Sayısı Sınırlı!

Bu fırsatla birlikte THY, kampanya dahilinde toplam 100.000 adet koltuk sunarak yolculara geniş bir seçenek yelpazesi oluşturmuş durumda, bu nedenle acele etmekte fayda var!