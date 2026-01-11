1994 yılında kurulan, haber kameramanlarının mesleki haklarını ele alan, gazetecilikte önemli bir meslek örgütü olarak yer edinen Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), tüm ülkede olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki teşkilatlanma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Van’da daha önce DHA, Milliyet, Ekol TV gibi ulusal basın yayın kuruluşlarında muhabir ve kameraman olarak çalışan, GazeteVAN başta olmak üzere birçok yerel gazetede ve sitede muhabir, editörlük yapan, farklı STK’larda basın danışmanlığı görevlerinde bulunan Arif Karakaş, THKD Van İl Temsilcisi olarak atandı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU….

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) Başkanı Aytekin Polatel, dernek olarak Türkiye genelinde daha güçlü bir yapılanma hedeflediklerini ifade ederek, “Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak meslektaşlarımız arasında birlik ve dayanışmayı artırmayı, haber kameramanlarının mesleki haklarını savunmayı amaçlıyoruz. Böylelikle Türkiye Haber Kameramanları Derneği, ülke çapında güçlenen temsilcilik ağıyla dayanışmasını ve mesleki örgütlülüğünü daha da pekiştirmektedir. Yeni temsilciliğimizin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Van temsilcimiz Arif Karakaş’a görevinde başarılar temenni ediyoruz.” dedi.

Gazeteci Arif Karakaş da başkan Aytekin Polatel’e ve THKD yönetimine teşekkür ederek, derneğin misyonu ve vizyonu doğrultusunda Van’da çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

HAKKARİ, BİTLİS VE MUŞ’A DA ATAMA

THKD yönetimi tarafından Hakkari’ye Necmi Ertuş ve Yücel Timur; Bitlis’e Mücahit Tarlan, Muş’a ise İshak Güngör atandı.