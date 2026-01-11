İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, devam ediyor.

Tahran'daki göstericiler, İran dini lideri Ali Hamaney'i hedef alarak, "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan attı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre de İran'da 14. gününe giren gösterilerde çıkan olaylar sırasında 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 217 kişi yaşamını yitirdi.

"ÇOĞU GERÇEK MERMİYLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Tahran'da isminin açıklanmasını istemeyen bir doktor, Time dergisine verdiği demeçte, başkentteki altı hastanenin "çoğu gerçek mermiyle olmak üzere en az 217 protestocunun ölümünü" kaydettiğini söyledi.

BBC'nin Farsça servisi, Tahran'daki bir hastane çalışanının "yaklaşık 38 kişinin" öldüğünü, bunların çoğunun "gençlerin başlarına ve kalplerine isabet eden kurşunlarla" hayatını kaybettiğini söylediğini bildirdi.

Öte yandan, kuzeydoğudaki Neyşabur şehrinde bir doktor, yetkililerin Cuma günü orada "askeri tüfekler" kullanarak "en az 30 kişiyi" öldürdüğünü söyledi.

GÖZALTI SAYISI DA ARTIYOR

Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 66'ya çıktığını duyurmuştu.

CAMİ ATEŞE VERİLDİ

Kerec şehrindeki bir belediye binası ile başkent Tahran'daki Saadat Abad semtinde bulunan El-Rasul Cami ateşe verildi.

GÖSTERİLERDE SON DURUM

İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.