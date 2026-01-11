Türk neonatoloji alanında bilimsel çalışmaları ve eğitim faaliyetleriyle öncü bir konumda bulunan Türk Neonatoloji Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen kurs, Dernek Başkanı Prof. Dr. Esin Koç’un başkanlığında gerçekleştirildi. Eğitime, Van genelindeki tüm sağlık tesislerinden çocuk sağlığı ve hastalıkları ile yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hekimler yoğun ilgi gösterdi.

Yenidoğan yoğun bakım alanında Türk Neonatoloji Derneği bünyesinde görev yapan ve alanında yetkin akademisyenlerin eğitimci olarak yer aldığı programda, güncel ve uygulamaya dönük başlıklar ele alındı. Kurs kapsamında; solunum fizyolojisi ve temel solunum destek ilkeleri, non-invaziv solunum desteği, konvansiyonel ve hacim garantili/hedefli mekanik ventilasyon modları, yüksek frekanslı osilatuvar ventilasyon (HFO) uygulamaları detaylı şekilde aktarıldı.

Ayrıca solunum grafikleri ile monitörizasyon parametrelerinin yorumlanması, kan gazlarının değerlendirilmesi, mekanik ventilatörde hastanın izlenmesi, ventilatör tedavisinin sonlandırılması ve zor vakalar, vaka örnekleri eşliğinde münazara edildi. Eğitimler, hekimlerin klinik karar verme becerilerini artırmayı amaçlayan interaktif bir formatta gerçekleştirildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen kursa, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ile Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam da katılarak süreci yakından takip etti. Yetkililer, bu tür bilimsel eğitimlerin yenidoğan sağlığına doğrudan katkı sunduğunu vurgulayarak, sağlık çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyen organizasyonların önemine dikkat çekti.