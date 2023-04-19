Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 18.04.2023 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. PFDK Vanspor'a toplamda120 Bin TL ceza keserken, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama kararı verdi.

İşte PFDK'nın Vanspor'a verdiği cezalar:

Kurulumuza 17.04.2023 tarihinde sevk edilen BİTEXEN VAN SPOR Kulübü ve antrenörleri ile ilgili olarak kulüp vekili tarafından 19.04.2023 tarihli müsabakaları gerekçe gösterilerek esas hakkındaki kararın açıklanması yönündeki 18.04.2023 tarihli itiraz ve talepleri neticesinde müsabaka tarihi dikkate alınarak dosya gündeme alınmış ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

BİTEXEN VAN SPOR Kulübünün, 15.04.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN VAN SPOR FK-KOCAELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN VAN SPOR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN VAN SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN VAN SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN VAN SPOR FK antrenörü ADEM DURSUN’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.