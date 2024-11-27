Van’a gelerek kulübe ziyarette bulunan Emrah Bayraktar ve Savaş Çam; Artı Değer Van Spor FK Başkan Yardımcısı Alkan Ayhan, 2. Başkan Veysi Gencer, Futbol Şube Sorumlusu Oktay Aksoy, Medya ve Tanıtım Sorumlusu Fikret Beler, Futbolcu İzleme Komitesi'nden Faruk Akıllı ile bir araya geldi.

TFF Van Bölge Temsilcisi Oya Kali ile TFF Van Bölge Temsilciliği'nden Vedat Bingöl’ün de yer aldığı ziyarette; Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün yeni dönemdeki genç oyuncu gelişim stratejisi hakkında bilgiler verildi.

Yapılan görüşmede Artı Değer Van Spor FK yetkilileri de kulüp çalışmalarını federasyondan temsilcileri ile paylaşarak TFF’den beklentilerini dile getirdi.