Lig öncesi hazırlıklarını tamamlayan Van Spor FK’de tek hedef sezona galibiyetle başlamak.

Kendi sahasında seyircisiz oynanacak maçta Belediye Derince Spor’u ağırlayacak olan Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.

Maç öncesi paylaşım yapan Van Spor FK Başkanı Erol Temel de, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi.

Van Spor’un adını yükseklere taşıyacaklarına vurgu yapan Temel, paylaşımında şu ifadelere değindi; “Yeni bir sezon, yeni umutlar… Vanspor olarak büyük bir inanç ve kararlılıkla ilk maçımıza çıkıyoruz. Bu hafta sonu, sahada tüm gücümüzle mücadele edip, zaferle dönmeyi hedefliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle, bu sezonu galibiyetle açacağımıza olan inancımız tam. Hep birlikte, Vanspor’un adını daha yükseklere taşıyacağız.”