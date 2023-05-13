Yeşil Sol Parti'nin Van'daki 8. Sıra milletvekili adayı olan Avukat Taylan Ertaş kimdir? Taylan Ertaş kaç yaşında ve nereli?

Taylan Ertaş, 1989 Van doğumlu.

Babası 68 kuşağının etkisinde kaldığından, 68 kuşağı devrimcilerinin sembol ismi Taylan Özgür’ün ismini oğluna verir.

İlkokulun ilk yıllarını Van merkezde, sonrasında İstanbul’da devam eder.

Kimi sebeplerden dolayı ilkokula iki yıl ara vermek zorunda kalır.

Liseyi Van merkez, Cumhuriyet Lisesinde okur.

9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve Avukattır.

Yeşil Sol Parti'nin Van'daki 8. Sıra milletvekili adayıdır.