Hakkari'de 26 Nisan 2024 tarihinde durdurulan bir kamyonetin kasasında bulunan tavus kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hakkari Şubesi ekipleri tarafından Van'a getirildi. Daha sonra rehabilite edilmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen tavus kuşlarının tüm bakımları yapılıyor. Tavus kuşlarının merkezin bahçesinde yaşamaları için tüm şartlar elverişli hale getirildi. Merkezin bahçesinde özgürce gezen tavus kuşları burada kalıcı olarak misafir edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanları ile ilgilendiklerini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Doğal hayat ve yaban hayvanları ile ilgilen kurumlarla iletişim kurarak doğal dengenin, ekolojik dengenin devam etmesini ve yaban hayvanların zarar görememesi için çalışmalarımız devam ediyor. Sulak alan yönünde Van Gölü havzasının zengin olması ve yaban hayvanlarının burayı tercih etmesi sebebiyle merkezimize çok sayıda ve türde yaban hayvan gelmekte.

Bunun yanında bazen stes belgesi olmayan hayvanlara el konulup yedi emin olarak ta bakmaktayız. Bu tür hayvanlara da türüne göre refahını sağlayarak gidecekleri yere kadar, yada doğal yaşamına bırakılacak zamana kadar misafir ediyoruz. Son olarak ta geçen aylarda Hakkari'den getirilen tavus kuşlarımızın refahını sağladık, rehabilitasyonları için de merkeziminiz bahçesinde yaşam alanları oluşturduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü yetkililerine tavus kuşlarının sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu söyledik. Onlarda istedikleri yere istedikleri zaman götürebileceklerini, yada merkezimizin bahçesinde uzun süre misafir edebileceğimizi söyledik. Bizde onların kararlarına göre hareket edeceğiz” dedi.