Tatvan ilçesinde son birkaç gündür etkili olan sağanak yağmurun ardından beliren gökkuşağı ile doğa adeta renk cümbüşüne dönüştü. Yağmurun dinmesinin ardından ilçenin farklı bölgelerinde, aynı anda belirginleşen gökkuşağı, seyrine tatminsiz görüntüler oluşturdu.

Tatvanlıları ve bölgedeki ziyaretçileri kendine hayran bırakan gökkuşağı adeta rengarenk doğa manzarası sundu. Özellikle Van Gölü üzerinden etkileyici bir şekilde beliren gökkuşağı eşsiz bir görsel şölen sundu. Gölün sakin suları üzerinde yansıyan gökkuşağı, bölgedeki manzara ile birleşerek adeta tablo gibi bir görüntü oluşturdu. Van Gölü’nün mavi suları ve çevresindeki dağlar ile uyumlu bir şekilde renklenen gökyüzü, bölgedeki fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz bir fırsat sundu.

Tatvan ilçesinde sadece göl kenarında değil, Tatvan – Van kara yolu ve ilçenin farklı bölgelerinde de aynı anda gözlemlenen gökkuşağı, güzelliğiyle adeta büyüledi. Dağlık alanlar, tarım arazileri ve ilçe merkezindeki evler arasında birden fazla noktada görülen gökkuşağı, doğanın çeşitli renk tonlarıyla birleşerek Tatvanlıların unutamayacakları bir manzara sundu.