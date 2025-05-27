Bu gelişmenin ardından Van’da taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği kararı beklemeden sokaklara çıkarak kutlamalara başladı.

Taraftarlar Vanspor’un finale çıkmasına kesin gözüyle bakarken, ilk maçta alınan 4 – 1’lik galibiyetin ardından bugün de her şeye rağmen ortaya konulan oyundan keyif aldı.

Maçın 57. dakikada tatil kararının ardından Vanspor taraftarları çarşı merkezinde tezahüratlarla kutlamalara başladı.

Nesine 2. Lig 3. Tur rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Çimentaş Elazığspor’la karşılaştı.

Yaşanan olaylardan dolayı tatil edilen karşılaşma sonrası Artı Değer Van Spor FK taraftarları araç konvoyları oluştururken, şehir merkezinde de kutlamalar gerçekleştirildi.

Günlerdir Elazığ cephesinden yapılan tehditvari açıklamalar ve şiddet eğilimli mesajlar sporun ruhuna gölge düşürürken, maç da olaylarla başladı ve tamamlanamadan tatil edildi.

Maçın tatil haberinin ardından Vanspor taraftarları haklı bir mutluluk yaşadı. Kentin mahallelerinde başlayan kutlamalar Maraş, Cumhuriyet Caddesi, Kent Meydanı, Beşyol mevkiinde de devam etti.

Vansporlu taraftarlar kentte coşkuyla kutlamalarını sürdürüyor.