Spor kamuoyunun kilitlendiği maçta futbolun ruhuna gölge düşerken, maç ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun vereceği karar beklenmeye başlandı.

Maç sonrası Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; "Bugün Elazığ'da oynanan Elazığspor - Vanspor FK karşılaşması, ev sahibi takım tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddelerin yardımcı hakeme isabet etmesi sonucu hakem Ümit Öztürk tarafından maç durdurulmuş, ardından soyunma odasına gidilerek maç tatil edilmiştir!" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hakem Ümit Öztürk, yardımcısının sağlık durumunu göz önünde bulundurarak karşılaşmayı devam ettirmeme kararı almıştır. Gelişmeler ve TFF'nin resmi kararı beklenmektedir. Yaşanan bu üzücü olay futbolun ruhuna ve fair play ilkesine gölge düşürmüştür. Vanspor FK camiası olarak sporun birleştirici ruhuna zarar veren bu tür olayların karşısında olduğumuzu belirtiyoruz."