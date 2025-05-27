Yan hakem Kadir Beyaz’a tribünlerden atılan yabancı madde isabet etti. Bu olay, maçın tatil edilmesi kararını getirdi. Maçın orta hakemi Ümit Öztürk, yardımcı hakemlerini alarak soyunma odasına gitti. Hakemler, sahaya dönmeme kararı alarak maçı tatil etti.

Elazığ’daki müsabakada yaşananlar, fair play ruhuna zarar verdi. Tribünlerden gelen yabancı madde ve sahadaki kargaşa, sosyal medyada #vanspor etiketiyle Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem ve gözlemci raporlarının ardından maçla ilgili kararını açıklayacak.

MAÇ BAŞLAMADAN OLAYLAR BAŞLADI

Hafta boyunca futbola yakışmayan mesajların yükseldiği Elazığ’da maalesef maç günü de fair play’e aykırı olaylar meydana geldi. Henüz maç öncesi sahaya atılan yabancı maddeler, maçın ilerleyen dakikalarında da atılmaya devam etti.

Birçok yabancı madde Vansporlu futbolculara isabet ederken, yan hakem de yabancı maddenin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşananlar, futbol adına yakışmayan görüntüler olarak kayıtlardaki yerini aldı.

VANSPOR ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK mazı tamamlanamazken, Vanspor FK sosyal medya hesaplarında da en çok konuşulan konular arasına girerek ülke gündemine oturdu.

Binlerce kişi Vanspor etiketi ile paylaşımlar yaptı.