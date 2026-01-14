Işıklandırılan tarihi Hüsrev Paşa Camii, hemen yanında yükselen Van Kalesi ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Osmanlı mimarisinin önemli eserleri arasında yer alan caminin ışıklarla aydınlatılması, kentin simgelerinden Van Kalesi'nin siluetiyle birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı. Tarihi dokunun modern ışıklandırma sistemiyle ön plana çıkarıldığı anlar, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Gece saatlerinde bölgeye gelen birçok kişi, bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntülüyor.

"Mimar Sinan'ın imzası geceyi aydınlatıyor"

1567 yılında Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan cami, asırlara meydan okuyan yapısıyla şehrin en önemli kültürel miraslarından biri. Medrese, türbe ve imaretten oluşan bir külliye içerisinde yer alan Hüsrev Paşa Camii'nde yapılan son çevre düzenlemesi ve profesyonel aydınlatma çalışmaları sayesinde, yapının mimari detayları gece karanlığında tüm ihtişamıyla ortaya çıktı.