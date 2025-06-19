Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek Artı Değer Van Spor FK, kongreye hazırlanıyor. Kongre öncesi başkanlığa aday olmayacağını belirten mevcut Başkan Erol Temel’e, taraftarlardan görevine devam etmesi yönünde çağrı geldi. Gölkentliler ve Karakobralar taraftar gruplarından yapılan ortak açıklamada, Başkan Erol Temel’in ve Yönetim Kurulunun görevlerine devam etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

“VAN SPOR’UN BEKLEYECEK BİR DAKİKASI YOK”

Taraftar gruplarından yapılan ortak açıklamada, “Cefakar Van Spor taraftarları ve halkımızın dikkatine; yıllardır hasretle beklediğimiz, yarım asırlık hayalimiz olan 1. Lig, nihayet bu sezon gerçek oldu. Bu büyük başarıda emeği olan başta cefakar taraftarlarımıza, yönetim kuruluna, teknik heyete, futbolcularımıza ve kulübe destek veren tüm kurumlarımıza ve iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Ancak ne yazık ki, bu büyük başarının hemen ardından kulübümüzde yeniden baş gösteren başkanlık belirsizlikleri, netleştirilemeyen vaatler ve yönetime dair muğlak söylemler bizleri derinden tedirgin etmektedir. Artık zaman krizlerle oyalanma zamanı değildir. Van Spor'un bekleyecek bir dakikası dahi yoktur.” denildi.

“BU DURUŞ, VAN SPOR'UN GELECEĞİ VE İSTİKRARI İÇİNDİR”

Paylaşımında devamında, “Rakiplerimiz transferlerini yaparken, kamp tarihlerini belirlemişken bizim hala yönetim ve başkanlık konusunda belirsizlik yaşıyor olmamız, kulübümüzü telafisi zor bir sürece itmektedir. Bu sebeple bizler, Van Spor'u bu başarıya taşıyan mevcut yönetimin ve özellikle Sayın Başkan Erol Temel'in göreve devam etmesi gerektiği yönünde ortak tavır almış bulunmaktayız. Bu duruşumuz, şahsi değil; Van Spor'un geleceği ve istikrarı içindir.” ifadelerine yer verildi.

“BİNLERCE TARAFTAR YANINIZDA”

“Sayın Başkan'a sesleniyoruz” denilen açıklamada; “Size inanan, arkanızda duran binlerce taraftar olarak sizi yeniden göreve davet ediyoruz. Kulübümüzün yoluna emin adımlarla devam edebilmesi adına en kısa sürede kamuoyunu tatmin edecek net bir açıklama yapmanızı bekliyoruz. Ve nihai olarak bu şehrin hayalini gerçeğe dönüştüren, Van Spor'umuza şampiyonluğu yaşatan Sayın Erol Temel'den, devam kararını ivedilikle ve gecikmeksizin kamuoyuyla paylaşmasını sabırsızlıkla rica ediyoruz. Van Spor artık bir üst ligdedir, beklentiler büyüktür, sorumluluk ağırdır. Bu süreci yönetebilecek tecrübeye ve vizyona sahip olan iradenin yeniden devreye girmesi kaçınılmazdır.” sözlerine yer verildi.