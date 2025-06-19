İpekyolu Belediye’sinde yeni başkanının seçileceği tarih belli oldu. İpekyolu Belediyesi yeni başkanını 23 Haziran Pazartesi günü belediye meclisindeki toplantıda belirleyecek.

BELEDİYE MECLİSİ YENİ BAŞKANI SEÇECEK

İpekyolu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda, “İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Altındağ’ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından, yeni eş başkanın belirlenmesi için Belediye Meclisi 23 Haziran 2025 Pazartesi günü toplanıyor.” denildi.

SEÇİM SABAH SAAT 10.00’DA OLACAK

İpekyolu Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan bildirimde, “Van Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca İpekyolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da seçim oturumu gerçekleştirileceği bildirildi. DEM Parti’nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğu seçimde, AK Parti 7 üyeyle temsil ediliyor. Yeni eş başkanın meclis çoğunluğunu elinde bulunduran DEM Parti tarafından belirlenmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.