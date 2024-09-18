Meteoroloji Alarmı!

Yağışların beklenenden daha güçlü olabileceği ihtimali, etkinliklerin birleştirilmesine neden oldu; böylece, tüm katılımcılar 18 Eylül’de bir araya gelecek. Bu durum, katılımcılar için hem bir sürpriz hem de merak uyandıran bir gelişme oldu.

Detaylar Görselde!

Etkinliklerin içeriği, konumları ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler, resmi paylaşımda bulunan görselde yer almakta. Katılımcıların, etkinlik öncesinde bu bilgileri dikkatle incelemeleri bekleniyor, zira programda önemli değişiklikler mevcut.

Katılım Çağrısı!

Van Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları etkinliklere davet ediyor ve katılımın önemini vurguluyor. Bu keyifli etkinliklerde yer almak isteyenlerin, tarih değişikliğine göre hazırlıklarını yapmaları gerektiği hatırlatılıyor.

Gelişmeleri Takip Edin!

Meteorolojik koşulların etkisiyle gelişen bu durum, etkinliklerin nasıl şekilleneceği konusunda katılımcılarda heyecan yaratıyor. Van'daki bu etkinlik, beklenenden daha farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor!