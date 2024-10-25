Büyükşehir Belediyesi yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde başlatmış olduğu yol çizgi boyaması ve trafik işaret levhaları montaj çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni asfaltlanan Süphan Caddesinde yol çizgi boyaması ve trafik işaret levhaları montaj çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sürücülerin ve yayaların güvenli ulaşımı için özverili bir şekilde çalıştığı kaydedilen ekiplerin, yeni asfaltlanan yolların çizgi ve trafik işaretleri montaj çalışmaları, silinen yollarda çizgi yenileme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çalışmalardan dolayı mahalle halkının Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiği kaydedilirken, çalışmaların da devam edeceği ifade edildi.