Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

Kaynak: AA