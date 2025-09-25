Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)