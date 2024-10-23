Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler