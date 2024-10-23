Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler

Kaynak: AA