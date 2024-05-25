Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) yeni bir yönetim değişikliği sürecinden geçti. Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Necati Özbahadır’ın istifasıyla birlikte, 16 yıllık Genel Müdür Coşkun Ulusoy da görevini bıraktı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na emekli Tümgeneral Mehmet Taş atanırken, Genel Müdürlük koltuğuna ise Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Savaş Erdem oturdu. Peki, Süleyman Savaş Erdem kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Süleyman Savaş Erdem Kimdir?

Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olan Süleyman Savaş Erdem, uzun yıllar Başbakanlık Teftiş Kurulu’nda görev yaptı.

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erdem, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak kamu hizmetine başladı. 2000 yılında Başbakanlık Müfettişi, 2007 yılında ise Başbakanlık Başmüfettişi oldu. 2003-2005 yılları arasında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde (Pittsburgh/ABD) Kamu Yönetimi ve Politikası alanında yüksek lisans yaptı. Bu süreçte, sosyo-ekonomik, eğitim, suç ve siyasi katılım verilerini inceleyen Prof. Al Blumstein'ın Sistem Sentez Projesi'nde ve Prof. Dr. Denisse M. Rousseau ile Örgütsel Değişim (Organizational Change) üzerine çalışmalarda bulundu. Ayrıca New York'taki Network 20/20 adlı STÖ’nün çalışmalarına katıldı.

Süleyman Savaş Erdem'in Kariyeri

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Erdem, kamu çalışma hayatı boyunca birçok sektörde önemli görevler üstlendi. Bankacılık, enerji, gayrimenkul ve altyapı yatırımları gibi alanlarda uzmanlaşan Erdem, bağımsız idari otoritelerin lisans ve düzenleyici-denetleyici kararları, sürdürülebilir enerji politikaları, kamu bankaları ve özel bankaların kredi politikaları gibi konularda denetim ve incelemeler yaptı. Ayrıca, AB mevzuatına uyum, kamu ve özel sektör kuruluşlarının AB hibe fonlarını etkin kullanımı gibi görevleri de üstlendi.

Erdem, 8. ve 9. Kalkınma Planlarının hazırlanması, 1999 depremi sonrası kurtarma çalışmaları, hibe ve bağışların denetimi gibi ulusal projelerde aktif rol aldı. Uluslararası alanda ise Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNDP, OECD ve GRECO gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak kara paranın aklanmasının önlenmesi, şeffaflığın artırılması ve iyi yönetişim mekanizmalarının kurulması gibi çalışmalara katıldı.

Hâlihazırda Ziraat Bank Montenegro AD Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüren Erdem, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

OYAK'ta Devir Teslim

50 milyar TL'yi aşkın varlığı ve yönettiği fon büyüklüğü ile Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan OYAK'ta devir teslimin bugün yapılması bekleniyor. 14 Haziran 2000'de göreve başlayan Coşkun Ulusoy, 12 Mayıs 2016 itibarıyla görevini devredecek. OYAK yasasına göre, kurumda 3 yıllığına göreve getirilen yönetim kurulu başkanını Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı, Sayıştay, Umumi Murakabe Heyeti, TOBB ve Bankalar Birliği başkanlarından oluşan bir komite seçiyor. Genel Müdür ise yönetim kurulu tarafından belirleniyor.